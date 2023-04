F1 GP Azerbaigian, dove vederlo in diretta tv e streaming: orario sprint race e gara

Si corre sabato 29 e domenica 30 aprile per la Formula Uno. Sprint Race e gara per il GP di Baku in Azerbaigian.

Torna il Mondiale di Formula Uno dopo una lunga pausa e lo fa nel modo migliore con un programma serrato e ricco di novità. Si corre l'F1 GP Azerbaigian a Baku dove, nelle qualifiche per la corsa domenicale, è stato il pilota della Ferrari Leclerc ad imporsi su tutti e facendo sua la pole position. Sabato e domenica si correranno le qualifiche per la Sprint Race e la gara. Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

F1 GP Azerbaigian: dove vederlo in tv e streaming Come anticipato, il ritorno della Formula Uno è in grande stile con un programma decisamente rivoluzionato e che vedrà il debutto del nuovo format. Le prime novità si sono viste già al venerdì mattina con le Libere e al pomeriggio le qualifiche, divise in Q1, Q2 e Q3, con l'assegnazione della pole che varrà, sia per gli almanacchi, sia per la griglia di partenza del GP domenicale.

Le cose cambiano, però, per la Sprint Race del sabato. Infatti, in questo senso, è stata introdotta una seconda qualifica che si terrà al sabato mattina e, quindi, per l'F1 GP Azerbaigian, oggi, al posto delle Libere. Questa sessione varrà per la Sprint che si terrà poi al pomeriggio. Domenica, invece, resta invariata la gara.

Nel dettaglio vediamo gli orari e dove vedere in tv la Sprint Race e la gara di domenica:

Su Sky e NOW sabato 29 aprile 2023:

Ore 10.30: Qualifiche Sprint Race

Ore 15.30: Sprint Race

Su Sky e NOW: domenica 30 aprile 2023:

Ore 13: Gara GP Azerbaigian

Su TV8 in differita sabato 29 aprile 2023:

Ore 17: qualifiche Sprint Race

Ore 18.45: Sprint Race

Su TV8 in differita domenica 30 aprile 2023:

Ore 18: Gara GP Azerbaigian