F1 GP Canada, orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

C'è grande attesa per capire come potranno andare le cose e se il meteo potrà creare emozioni e sorpassi inattesi che metteranno in difficoltà il pole man Verstappen.

Per gli appassionati della classe regina delle quattro ruote, il Gran Premio verrà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW. Disponibile la visione in chiaro in differita su TV8.

L'evento sarà trasmesso nel dettaglio in diretta su Sky (Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K) e in streaming su Now e SkyGo e in differita sul TV8 che trasmetterà le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

La programmazione di Sky:

Domenica 18 giugno

ore 20: Gara

La programmazione di TV8 (Differita)

ore 22: Gara

A questo punto non resta che godersi lo spettacolo a Montreal: semafori spenti alle 20 per il via.