F1 GP Miami, orario e dove vederlo in tv e streaming

Dopo le emozioni delle qualifiche, domenica 7 maggio ecco la gara. Si corre a Miami il GP di Formula Uno che si annuncia ricco di colpi di scena e sorpassi.

Redazione ITASportPress

Quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Le monoposto sbarcano in Florida per l'F1 GP Miami. Dopo le emozioni delle qualifiche con la pole position di Perez, domenica 7 maggio 2023 sarà tempo della gara dove si assegnano i punti pesanti. Difficile prevedere come andrà a finire visti i pericoli del tracciato e quelli derivanti dal tempo incerto.

F1 GP Miami: orario e dove vederla in tv Dopo il weekend con sprint race in Azerbaigian si è tornato al format classico con il programma di gara con le qualifiche al sabato e la corsa che assegna i punti alla domenica. Oggi, 7 maggio 2023 si correrà il GP di Miami che si annuncia ricco di colpi di scena.

Perez si è preso la pole position davanti ad Alonso e Sainz. Rincorrono, invece, Verstappen e Leclerc che vorranno rimontare in gara. La corsa odierna verrà trasmessa per gli appassionati di motori in diretta tv e streaming ma solo per gli abbonati a Sky. Per vederla in chiaro occorrerà attendere la differita.

Il GP di Miami, infatti sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now tv, e in differita su Tv8.

Ecco il programma con gli orari ne dettaglio:

Gara alle 21:30. Sky

Differite alle 23:30. TV8

Da sottolineare anche la classifica piloti che vede Max Verstappen al comando con 93 punti, tallonato dal compagno di team Sergio Perez. Fernando Alonso, 60 punti, vuole dare continuità e stupire magari infastidendo proprio i due piloti Red Bull. Staremo a vedere se le Ferrari riusciranno a recuperare il ritardo.