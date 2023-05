F1 GP Monaco, orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

Per vedere la corsa del Principato lo si potrà fare oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La gara sarà in esclusiva live dalle 15 , con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

Per chi non avesse la possibilità di seguire live in tv su Sky la corsa, potrà farlo su TV8 ma solo in differita. In questo caso l'appuntamento è per le 18 sul Canale 8.