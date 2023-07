F1 GP Ungheria: qualifiche e gara. Orario e dove vederlo in tv

Formula Uno protagonista del weekend. Si corre all'Hungaroring per l'undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Tutto pronto per l'F1 GP Ungheria con la caccia alla Red Bull di Verstappen che sta decisamente dominando l'annata. Vedremo se ci sarà qualche vettura in grado di dargli fastidio, magari ancora le McLaren di Norris e Piastri che nell'ultima corsa si sono avvicinate notevolmente. Attenzione anche al compagno di squadra Perez così come a Ferrari e Mercedes.