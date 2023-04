F1, in Australia vola Verstappen: sua la pole position davanti alle Mercedes

Torna la Formula Uno e lo fa in Australia. Ancora una volta è Verstappen a fare la differenza con la sua RedBull e a prendersi il giro veloce in qualifica. La griglia di partenza.

Torna l'appuntamento con la Formula Uno e lo fa esattamente come ci eravamo lasciati: con una Red Bull davanti a tutti. Questa volta, rispetto al GP d'Arabia , è Max Verstappen ad imporsi in qualifica nell' F1 GP Australia . L'olandese ha battuto le due Mercedes di Russell e Hamilton che lo seguono. Ferrari lontane: 5° Sainz e 7° Leclerc.

QUALIFICHE - Come detto è stato Max Verstappen a prendersi la scena in qualifica nell'F1 GP Australia e a far fuori ogni speranza dei rivali. Giro perfetto e assolutamente top con ’1’16”732 che ha annichilito tutti. Russell e Hamilton, alle sue spalle, possono comunque essere soddisfatti del secondo e terzo posto. Ottimo Alonso, quarto, e sempre presente tra i migliori. Malino le Ferrari, non troppo competitive sul giro secco: Sainz 5° e Leclerc 7°. Delude Perez che non ha superato la Q1 a causa di un'uscita sulla ghiaia. Va sottolineata la prova di Albon con la Williams, ottimo ottavo posto.