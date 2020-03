Formula Uno, l’assurda idea di Marko: “Far contrarre adesso ai piloti il Coronavirus”

L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze anche sulla Formula Uno, il cui campionato è ancora in attesa di iniziare dopo il rinvio dei primi appuntamenti stagionali. Nel frattempo, nel corso di un’intervista ad ORF, il consulente della Red Bull Helmut Marko ha rivelato di aver lanciato un’assurda idea.

CONTAGIO – “Avevo l’idea di organizzare un camp per riempire questo periodo morto in modo da far contrarre a tutti i piloti della Red Bull il Covid-19. Questo li avrebbe resi immuni per quando comincieranno le gare, ma la scuderia non ha ben accolto la proposta”.

