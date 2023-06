MotoGP Germania, Marquez cade ancora e si frattura un dito

Altra caduta per lo spagnolo della Honda nel weekend tedesco. Per Marquez arriva la frattura di un dito.

Non c'è pace per Marc Marquez al Sachsenring. Nel weekend del MotoGP Germania , lo spagnolo della Honda è stato protagonista di una nuova caduta. Anche al mattino, il warm up è stato macchiato da un altro scivolone che sembra dare un giudizio già disastroso al fine settimana.

Alla sesta caduta (due venerdì, tre sabato e una nel warm up della domenica), ecco l'infortunio. Marquez ha subito una piccola frattura al primo dito della mano sinistra in un violento highside in curva 7. Nonostante il guaio fisico, col dottor Charte che ha svelato anche dei piccoli problemi a gomito e mano destra, lo spagnolo è stato dichiarato fit per il GP e prenderà parte regolarmente alla gara.