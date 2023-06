MotoGP Germania, orario e dove vederlo in tv e streaming oggi

Gli appassionati che vorranno vedere il Gran Premier in Germania al Sachsenring potranno farlo in diretta e streaming sui canali Sky Sport Summer (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La gara sul circuito del Sachsenring è visibile anche in live streaming su Sky Go e, previa sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.