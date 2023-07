Verstappen vola anche nella qualifica per la Sprint: la pole shootout è sua

Pole di Verstappen nella Sprint Shootout che vale la griglia per la Sprint Race del pomeriggio. Ancora il pilota della Red Bull dimostra di essere il più veloce e si mette in testa al gruppo seguito da Perez, compagno di squadra, Norris, Hulkenberg, Sainz, Leclerc, Alonso, Stroll, Ocon e Magnussen.

L’olandese della Red Bull e campione del mondo in carica, già poleman nelle qualifiche di ieri, ha conquistato il primo posto in griglia anche per la Sprint Race di oggi che scatta alle 16.30. In prima fila anche l’altra vettura della scuderia guidata da Perez, poi come detto la McLaren di Norris, Hulkenberg e Sainz.