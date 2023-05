Michieletto: “Il segreto dello scudetto vinto da Trento. Inter col City Barella decisivo”

Alessandro Michieletto è una delle colonne portanti dell'Itas Trentino che ha vinto lo scudetto del volley maschile mercoledì scorso . Ai microfoni di Itasportpress.it , il pallavolista ha detto la sua sulla stagione appena conclusa con la vittoria del tricolore in gara 5 contro Civitanova e poi una battuta sull'Inter essendo un tifoso nerazzurro. "E' stata una battaglia durissima con Civitanova in questa tirata finale scudetto, e credo che i tre scontri in casa su cinque sono stati decisivi anche sul piano della tenuta mentale avendo avuto meno viaggi e dunque meno dispersione di energie. Questo aspetto nei playoff ci ha dato una marcia in più. Vincere così davanti ai nostri tifosi mi ha regalato una gioia forte dopo un anno tosto visto che non siamo partiti con i favori del pronostico però partita dopo partita vedevamo sempre più vicino questo traguardo scudetto e abbiamo dato tutto. Sono felice di come sia finita questa stagione e adesso nella nuova annata vogliamo continuare a fare bene e nonostante non avremo il tecnico Angelo Lorenzetti e il capitano Matey Kaziyski vogliamo vincere il titolo".

INTER Michieletto è felice del cammino in Champions della squadra di Inzaghi che è in finale contro il Manchester City. "Sono stati grandi contro il Milan in semifinale. Adesso il City che è favorito ma la finale è partita secca e può succedere di tutto. L'Inter sta giocando molto bene e la squadra è zeppa di campioni quindi è tutto aperto per la Champions. Bisogna crederci e i ragazzi entreranno in campo a mille a Istanbul. Decisivi in finale? Io vado controcorrente e punto su Barella più che indicare come fanno molti Lukaku o Lautaro che sono i nostri corazzieri ma la grinta del centrocampista e le sue caratteristiche tecniche in finale possono essere decisive. Attenzione però che essendo gare secche anche un episodio fortunato può risultare decisivo. In attesa del 10 giugno io mi godo che la mia squadra del cuore sia in finale dopo aver eliminato il Milan".