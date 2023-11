Wenger rivela: “Ho rifiutato il Real Madrid in più di un’occasione. Ecco perchè”

Arrivare al Real Madrid è un sogno per tanti, ma non per tutti. "Il Real Madrid ha provato a ingaggiarmi due o tre volte", ha raccontato Arsene Wenger. L'ex allenatore dell'Arsenal ha parlato a BeIN Sports della sua lunga carriera in panchina. "Oggi, a volte, mi chiedo se abbia fatto davvero la cosa giusta rifiutando il Real Madrid, ma a quel tempo mi sentivo come se fossi in un club ideale (l'Arsenal, ndr)". Il classe 1949 ha poi aggiunto: "Ho dimostrato impegno, lealtà e che si può arrivare alla fine di un progetto. Non ho cercato la gloria immediata, ho cercato qualcosa di più profondo". E poi ha concluso: "Ero coinvolto in un progetto per costruire il nuovo stadio che avrebbe sostituito Highbury e doveva essere finanziato. Abbiamo pagato tutto noi, non abbiamo ricevuto aiuto da nessuno. Per questo non sono andato al Real Madrid, volevo portare a termine quel progetto".