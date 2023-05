777 Partners vuole l’Everton: pronta offerta da quasi 700 milioni

Il gruppo che detiene anche il Genoa ha intenzione di sbarcare anche in Premier League e punta l'Everton.

Genoa , ma anche quote azionarie nel Vasco da Gama, Standard Liegi e Siviglia. 777 Partners vuole allargare i propri orizzonti e sbarcare in Premier League dove ha messo nel mirino l' Everton .

Dopo alcuni rumors arrivati in passato, pare proprio che la questione si sia fatta molto concreta. L’offerta, rivelata dal Daily Mail, sarebbe di 600 milioni di sterline quasi 700 milioni di euro, per il 94% delle quote dell’attuale proprietario Farhad Moshiri.