Bayern Monaco, Tuchel: “Il ko non mi preoccupa, a Dortmund per vincere”

DELUSIONE: Per cominciare l'allenatore dei bavaresi ha fatto riferimento alla recente sconfitta che, di fatto, ha cacciato fuori il Bayern dalla DFB-Pokal. "Non c'è rassegnazione, c'è solo tanta delusione - ha esordito Thomas Tuchel in conferenza stampa -. Eravamo tutti estremamente delusi perché volevamo vincere la coppa. Ora però dobbiamo mettere i sentimenti da parte e digerire quanto accaduto, anche se richiederà tempo. Il dolore non andrà via da un giorno all'altro, ma stiamo disputando un gran campionato e vi assicuro che andremo a Dortmund per vincere la partita". Infine un piccolo messaggio alla squadra in vista del Klassiker: "Siamo un gruppo, sia quando vinciamo che quando perdiamo. Va tutto bene dentro. Anche una sconfitta amara non cambierà la situazione. È importante che rimanga così".