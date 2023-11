Bayern Monaco, oltre il danno la beffa: brutto infortunio per De Ligt

L'infortunio di Matthijs De Ligt è più serio del previsto e non sarà a disposizione per il Bayern Monaco

Un'altra tegola sul Bayern Monaco . Matthijs De Ligt si è infortunato nel match della clamorosa disfatta di mercoledì in DFB-Pokal, con il Saarbrucken. Il difensore olandese ha riportato una lesione del legamento crociato e della capsula del ginocchio destro. Le previsioni non sono certo confortanti.

RECUPERO: L'ex Juve si è infortunato nel corso della gara di DFB-Pokal, costretto a lasciare il campo già al 25' per fare posto a Laimer. L'infortunio è grave e terrà lontano dal terreno di gioco il difensore olandese per diverse settimane. La prognosi è di circa 4-6 settimane, ma per dati certi serviranno esami così da comprendere la reale portata del guaio fisico. Cosa certa però è che De Ligt non potrà prendere parte a diverse gare importanti per il Bayern Monaco. Primo su tutti il Klassiker contro il Borussia Dortmund del prossimo turno di Bundesliga. Un avvio di stagione difficile per il calciatore, che prima sembrava ai margini del progetto guidato da Tuchel e dopo aver ripreso ritmo e trovato minuti ecco il brutto infortunio.