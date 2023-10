Bayern Monaco, Tuchel: “Boateng? Comportamento esemplare il suo”

"Ha accettato l'offerta di allenarsi con le riserve. E quando queste si allenano con noi, partecipa anche lui agli allenamenti" ha detto Thomas Tuchel chiarendo la situazione riguardo Jerome Boateng. Il difensore non tornerà a far parte del BayernMonaco, né ora né mai. Si allena insieme ai suoi ex compagni come riserva e da non ingaggiato, mostrando ancora forza di volontà e spirito di sacrificio da vendere. E proprio battendo su questo tasto che il tecnico ha parlato di lui in conferenza stampa, affermando di esser rimasto esterrefatto dal suo comportamento che ha definito "esemplare". "Devo ammettere che il suo comportamento mi ha stupito, è da vero professionista. Poi ha anche un'ottima tenuta fisica al momento, davvero complimenti". Parole che fanno ben sperare altri club esteri come la Roma, che in emergenza difesa aveva pensato proprio a Jerome. Lui, da parte sua, è svincolato e verrebbe subito in Italia.