Bayern, Boateng non firma ma si allena

Rimasto senza squadra dopo la rottura con il Lione, Jerome Boateng punta a tornare in carreggiata e intende farlo nei migliori club d'Europa. Il difensore è stato più volte accostato al BayernMonaco nelle passate settimane e le voci sono tornate di moda nelle ultime ore, quando è stato avvistato in allenamento. In particolare è una foto con Choupo-Moting che ha destato sospetti e infiammato i social. Ma il ritorno in Baviera non si farà. Lo ha annunciato lo stesso club tedesco la scorsa settimana tramite comunicato. Dunque, secondo la stampa, Jerome si troverebbe lì solo per puro allenamento come gli è stato messo a disposizione dal Bayern, quasi come riconoscimento. La sua prossima squadra potrebbe però essere la Roma, che in emergenza difensori potrebbe pescare proprio dagli svincolati. Su questo fronte ancora nessuna novità, vedremo.