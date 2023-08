Aguero: “Messi non in Arabia con Cristiano? Ecco perché ha scelto Miami”

DECISIONE - "Penso che tra Miami e l'Arabia, abbia scelto Miami per convenienza. Miami è un bel posto, ci sono molti latinoamericani, e penso che abbia scelto anche in funzione della sua famiglia", ha spiegato Aguero. "Penso che Messi abbia scelto questa destinazione perché pensa che la famiglia possa adattarsi bene. In Arabia può essere più complicato". E ancora: "In questa fase della carriera Leo ha optato per lui e per la sua famiglia per una soluzione che gli permettesse di stare bene e di poter giocare con meno pressioni. Se avesse continuato a giocare in Europa, sarebbe stato tutto diverso e quindi non avrebbe potuto giocare gli ultimi anni della sua carriera come avrebbe voluto, ossia divertendosi".