Aitor Ruibal su Bellingam: “Migliore al mondo? Finché Messi è attivo…”

Nelle scorse ore, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è stato impegnato in trasferta contro il Betis Siviglia. Una partita complicata per la squadra madrilena, che non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro i biancoverdi. La gara del Villamarin, ha comunque regalato un copione più volte visto di questa prima parte di stagione del Real Madrid, letteralmente trascinata da Jude Bellingham, centrocampista capace di infrangere già i record di Cristiano Ronaldo e Benzema tra gli altri. Numeri davvero impressionanti quelli del calciatore inglese da quando indossa la maglia del Real Madrid e, contro il Betis Siviglia, Bellingham ha segnato ancora una volta (il momentaneo vantaggio al 53').

Dopo l'esperienza e la consacrazione avvenuta in Germania con la maglia del Borussia Dortmund, Jude Bellingham si è dunque proiettato ai massimi vertici del calcio europeo e mondiale, aprendo per lui prospettive da Pallone d'Oro in un futuro neanche troppo lontano continuando con questo ritmo. Del calciatore inglese ne ha parlato anche Aitor Ruibal proprio al termine di Betis Siviglia-Real Madrid, gara in cui - oltre a Bellingham - ha segnato anche lui trovando il definitivo 1-1 al 66'. Ad Aitor Ruibal, è stato chiesto il livello attuale del centrocampista del Real Madrid: "Bellingham il migliore al mondo? Finché Messi è attivo...".