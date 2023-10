Ajax, Maurice Steijn verso l’esonero: l’indiscrezione dall’Olanda

Ore calde per l'Ajax. Come raccontato dal "De Telegraaf", il futuro di Mauricie Steijn sarebbe già segnato e la società a breve potrebbe concretizzare l'esonero dell'allenatore

Dopo appena cinque punti conquistati in sei partite e il terzultimo posto in classifica (con due gare meno), dall'Olanda sono sicuri: l'allenatore dell'Ajax, Maurice Steijn, è concretamente a rischio esonero. Come raccontato dal quotidiano olandese "De Telegraaf", questa sarebbe una scelta a questo punto necessaria per il club dei lancieri, attualmente nei bassi fondi della classifica dopo un pessimo avvio di stagione.