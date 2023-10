Van Gaal torna all’Ajax, ma non sarà l’allenatore: “Voglio dare una mano”

L'ex Commissario tecnico dell'Olanda farà ritorno all'Ajax ma non ricoprirà il ruolo di allenatore

L'Ajax sta attraversando uno dei momenti più duri dei suoi 123 anni di storia in un momento negativo per l'intero movimento olandese. I Lancieri stanno riorganizzando la struttura societaria e hanno deciso di ripartire da Louis Van Gaal. L'ex Ct dell'Olanda, però, non ricoprirà il ruolo di allenatore. Sarà un consigliere esterno del Consiglio di Sorveglianza.