Ajax multato per i disordini nel Klassieker: curva chiusa e identificati in 50

Dopo i disordini e quanto accaduto al Klassieker, l'Ajax è stata multata e la sua curva sarà chiusa per un turno. Inoltre, sono stati anche identificati 50 tifosi della squadra di Amsterdam, accusati di aver causato i danni nella sfida interna contro il Feyenoord . Di seguito, il comunicato ufficiale dei lancieri per ciò che è accaduto lo scorso 24 settembre.

"Il 24 settembre si è giocata la partita Ajax - Feyenoord alla Johan Cruijff ArenA. La partita è stata purtroppo funestata da diversi incidenti. Prima della partenza sono stati accesi numerosi fuochi d'artificio sul primo anello sud. La partita si è interrotta brevemente nel primo tempo dopo che in campo è finita una coppa. Il gioco potrà riprendere dopo che il responsabile sarà stato individuato e allontanato dallo stadio. Non molto tempo dopo, dopo che i fuochi d'artificio furono lanciati sul campo, seguì un secondo sciopero, sempre dal primo anello sud. Ciò si è ripetuto nel secondo tempo, determinando l'interruzione definitiva della partita secondo il protocollo KNVB. Successivamente si sono verificati diversi disordini intorno allo stadio, in cui sono rimasti feriti agenti di polizia e, tra le altre cose, l'ingresso principale dello stadio ha subito notevoli danni.