L’Ajax perde ancora e la crisi continua: ora è ultimo in classifica

Il club olandese è sempre più in crisi: pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven (5-2) e ultimo posto in classifica

L'Ajax è sempre più in crisi. Il club olandese continua a vivere un periodo assolutamente negativo: contro il PSV Eindhoven, la squadra di Hedwiges Maduro, allenatore ad interim, ha perso per 5-2. Nonostante un avvio convincente, con il vantaggio all'intervallo per 1-2, i Lancieri sono naufragati nella ripresa. Grande mattatore della sfida è stato l'ex Napoli Hirving Lozano: il messicano ha realizzato una tripletta. A causa di questa sconfitta, l'Ajax occupa ora l'ultimo posto in classifica (con due gare in meno). I Lancieri hanno soltanto una vittorie e due pareggi in Eredivisie, poi sono arrivate cinque sconfitte consecutive.