Al Ittihad, Benzema fa licenziare Espirito Santo. Ecco i nomi al vaglio

Nuno EspiritoSanto non è più l'allenatore dell'Al Ittihad. Successivamente ai deludenti risultati di questa prima parte di stagione, oltre alla lite con niente poco di meno che Karim Benzema, il tecnico è stato esonerato. L'annuncio è arrivato martedì sera tramite profili social del club. Ora la porta è aperta alla ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare Karim e compagni verso il trionfo e raddrizzare la classifica. A sorpresa, il ruolo potrebbe andare ad Alfred Schreuder che proprio di recenteha risolto il contratto con l'Al-Ain. Il sogno sarebbe invece Hansi Flick, ex C.t. della Germania. L'Al Ittihad non vince dallo scorso 21 settembre e dista ben 11 punti dall'Al-Hilal capolista. Male, troppo male per una squadra che partiva da campione in carica.