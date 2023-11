L’Al Ittihad esonera Espirito Santo: decisiva la lite con Benzema

Il tecnico portoghese sollevato dall'incarico dopo la sconfitta in Champions Asiatica. Nell'intervallo, toni accesi e faccia a faccia con l'ex pallone d'oro. Lascia il club al sesto posto in campionato

Dopo la campagna acquisti faraonica e l'inizio di stagione a gonfie vele, la crisi dell'Al Ittihad porta all'esonero di Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta in Champions asiatica per 2-0 in casa degli iracheni dell'Al Quwa Al Jawiya. I risultati negativi dell'ultimo periodo avevano portato il club di Gedda al sesto posto in campionato, a dodici punti di distanza dall'Al Hilal capolista.