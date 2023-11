Al Ittihad, Benzema: “L’Arabia Saudita è il mio secondo paese, è fantastica”

Intervenuto da Riyad al Global Misk Forum, Karim Benzema ha parlato ancora una volta della sua nuova esperienza, quella con l'Al Ittihad in Saudi Pro League, campionato dell'Arabia Saudita. L'ex Real Madrid, davanti all'enorme platea presente, ha spiegato: "Sono molto felice di essere in Arabia Saudita tra queste grandi persone che amano lo sport. Sono venuto nel Regno dell'Arabia Saudita non solo per giocare a calcio, ma per un enorme, gigantesco progetto sportivo" - sostiene il Pallone d'Oro dello scorso anno.