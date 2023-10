Al-Ittihad, Benzema segna ma si fa anche autogol

Periodo delicato per Karim Benzema e il suo Al-Ittihad, che anche in quest'occasione deve arrendersi. Il club saudita si è infatti dovuto accontentare del pareggio per 1-1 nella gara di venerdì contro l'Al-Taawon, dove proprio l'attaccante francese si è reso grande protagonista. Prima in positivo, segnando il gol del vantaggio per la sua squadra, poi in negativo errando e appoggiando la sfera all'interno della propria porta. Ebbene si, il tutto è accaduto al 26' di gioco, giusto quattro minuti più tardi dalla rete segnata. Una situazione che non si era mai verificata nella carriera di Karim Benzema, con quello contro l'Al Tawoon che risulta come il suo primo autogol. Ricordiamo inoltre che il francese è stato al centro delle critiche per l'intera settimana a causa delle accuse riguardo presunte relazioni che il giocatore intratterrebbe con un gruppo di terroristi.