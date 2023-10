Caso Benzema, Mélenchon a sostegno: “Il Governo ha deciso di demonizzarlo”

Sono ore delicate per Karim Benzema. Il calciatore si trova ad affrontare una difficile situazione di immagine in Francia, dove è stato accusato da diversi esponenti politici francesi di avere contatti e relazioni con un famoso gruppo di terroristi in Arabia. Affermazioni immediatamente smentite dal legale del calciatore, che è stato poi raggiunto anche dal leader di sinistra Jean-Luc Mélenchon . Quest'ultimo ha difeso Karim e accusato il governo di minare alla sua immagine facendo riferimento alla doppia nazionalità.

IL SOSTEGNO: Era quasi un tutti contro Benzema fino a pochi giorni fa, con il calciatore che è stato più volte bersagliato. Prima da dal Ministro degli Interni francese Darmanin, poi dalla senatrice Valerie Boyer. Ora, quasi controvento, a schierarsi dalla parte del calciatore è il leader di sinistra Jean-Luc Mélenchon. Queste le dure dichiarazioni condivise tramite profili social: "Il governo e i suoi alleati hanno scelto di "demonizzare" Karim Benzema. È incredibile. Lo trattano come un "francese solo di carta". Con nemici come questo, che usano questi termini, devi essere una persona notevole, senza qualunque tipo di odio che sia etnico o religioso". Mélenchon ha alluso alle sue stesse radici spagnole per stabilire un confronto con Benzema. L'ex Real Madrid è infatti di origine algerina anche se nato in Francia.