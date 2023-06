Al-Ittihad, è già feeling Benzema-Kanté: “I migliori nel miglior club d’Arabia”

Dopo aver portato in squadra il Pallone d'Oro 2022 Karim Benzema, l'Al-Ittihad non si ferma e mette a segno un altro colpo di mercato da sogno. Ufficiale l'arrivo in Arabia di N'Golo Kanté. Il centrocampista è stato annunciato nella notte con tanto di video e post social. In uno di quesri spicca anche un botta e risposta a distanza proprio con la stella offensiva ex Real Madrid.