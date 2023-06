Benzema sul trasferimento: “Al Ittihad? Sono musulmano e voglio vivere qui”

Karim Benzema è un nuovo giocatore dell'Al Ittihad. L'attaccante lascia il Real Madrid per raggiungere l'ex compagno di squadra e amico Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, firmando un contratto faraonico per un totale di 200 milioni di euro. Queste le parole del Pallone d'Oro sul trasferimento: "Sono musulmano, e ho deciso di trasferirmi qui perché voglio vivere qui - ha esordito l'ex blancos, motivando la scelta ai microfoni ufficiali del club -. Questo mi permetterà di iniziare una nuova vita. La Mecca poi è vicina ed è importante per un credente come me".