Al-Ittihad, Jota “poco famoso”: può dire addio per “colpa” dei tifosi e di… Salah

Non solo acquisti da record in Arabia Saudita ma anche dei veri e propri colpi di scena come quello che potrebbe andare a crearsi all'Al-Ittihad, formazione dove milita Karim Benzema. Il protagonista non è il Pallone d'Oro 2022, bensì il portoghese Jota, acquistato da poco più di un mese e già dato per partente.