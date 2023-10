Al Nassr, Castro: “Ronaldo ha sempre la stessa voglia di vincere”

IN ARABIA: L'allenatore ha continuato elogiando la presenza di Cristiano Ronaldo in squadra, facendo anche una piccola menzione al calcio saudita: "Qui in Arabia c'è una passione molto, molto grande per il calcio. Tutti la condividono ed è incredibile, non te lo aspetteresti". Poi tornando su Cr7: "Cristiano ormai è diventato un esempio per tutti. Non c'è bisogno di esigere la giocata, perché lui ti anticipa e la fa lo stesso. Poi ci dà rigore, disciplina, massima esigenza dalle proprie capacità, volontà di vincere sempre e brillare davanti agli occhi del mondo". Come testimoniato da mister Luis Castro la presenza di Cristiano Ronaldo in squadra ha alzato l'asticella dell'Al Nassr, contribuendo ai numerosi successi in campionato.