Al Nassr, dopo Cristiano ingaggiato anche il figlio Ronaldo junior

Presente e futuro. È questa la line seguita dall'Al Nassr, dove con una sola mossa di mercato si è aggiudicata due talenti dalla portata internazionale: Cristiano Ronaldoper la prima squadra e il figlio di 10 anni, grande promessa che giocherà nell'Under 13. Secondo le informazioni riportate dei media sauditi, tra cui AlArabiya, il giovane Ronaldo Junior seguirà ancora una volta il padre e muoverà i primi passi della sua carriera proprio in Arabia Saudita. Secondo la fonte, inoltre, vestirà sempre il numero 7 come il padre e dovrebbe fare il suo esordio questo venerdì. È stato iscritto sia alla U13 che alla U15, tanto per essere certi del livello della competizione. Ricordiamo che in passato aveva giocato nelle giovanili dei grandi club vestiti da Cr7, come Real Madrid, Juventus ed infine Manchester United. Con queste ha sempre ben figurato. Beh, come si dice... buon sangue non mente mai.