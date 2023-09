Al Nassr, Castro: “Ronaldo in panchina perché…”

Turno di riposo per Cristiano Ronaldoche non pesa all'Al Nassr. La squadra, anche in assenza di Cr7, ha sconfitto l'Uhud per 1-5 in King Cup lo scorso lunedì, mettendo in mostra una grande prestazione. Così, in conferenza stampa, l'allenatore Luis Castro ha motivato il perché della panchina del fuoriclasse portoghese.