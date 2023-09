Al Nassr, Cristiano Ronaldo calcia la punizione e… colpisce il cameraman

Fatto alquanto bizzarro accaduto nel corso della sfida tra Al Raed e AlNassr. Come spesso capita, la squadra ospite aveva guadagnato un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore e il suo miglior giocatore, Cristiano Ronaldo, si è apprestato a calciarlo. Cr7 però ha calibrato male la potenza del tiro, prendendo male la mira e mancando abbondantemente lo specchio della porta con la sfera che è andata a colpire al volto un cameraman. Il povero malcapitato è rimasto stordito per qualche secondo prima di riprendere totalmente i sensi e continuare il suo lavoro. Di seguito il video dell'accaduto in Arabia.