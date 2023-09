Cristiano Ronaldo, è scontro con la Juventus: tutti i dettagli

La Juventus in debito con Cristiano Ronaldo di quasi 20 milioni di euro netti. Il portoghese, in pressing sulla vicenda, ha deciso di agire per le vie legali

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Cristiano Ronaldo torna in pressing sulla Juventus. Il portoghese infatti, oggi in Arabia Saudita all'Al Nassr, sarebbe intenzionato a proseguire la propria battaglia legale sulla questione degli emolumenti in sospeso con il club di Torino, pari a circa 19,9 milioni di euro netti. Dopo la richiesta degli atti alla Procura di Torino ricevuta nelle scorse settimane, l'attaccante ex Real Madrid e Manchester United ha dunque deciso di agire per vie legali.