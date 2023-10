L’ex Sporting su CR7: “Andavamo insieme al Mc, mangiavamo gli avanzi”

Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano inglese The Sun, Fabio Paim ha rivelato diversi retroscena sull'adolescenza di Cristiano Ronaldo. Ma chi è Fabio Paim? Lui, fu uno dei più stretti compagni di squadra di Cristiano nelle giovanili dello Sporting. Furono anni complicati per entrambi, quasi costretti a sopravvivere. Come raccontato da Fabio Paim, capitava spesso di andare al Mc Donald's e mangiare gli scarti del ristorante. "Quando giocavamo nello Sporting e vivevamo nel settore giovanile, vivevamo nello stadio. La sera andavamo al McDonald's a prendere gli hamburger che nessuno voleva più e che non erano buoni da vendere. Eravamo lì tutte le sere a prendere gli hamburger, mangiavamo gli avanzi che sarebbero stati buttati. Lo Sporting lo sapeva. Non è come oggi. "Ci hanno permesso di uscire" - ha dichiarato l'ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Poi, conclude ancora sul rapporto con il portoghese: "Eravamo amici. Non posso dire migliori amici, ma eravamo amici. Ho passato le vacanze con lui. Una era in Brasile, era la mia prima volta lì da quelle parti, prima degli Europei del 2004. Era la prima Coppa degli Europei di Cristiano con la nazionale portoghese e prima eravamo andati in vacanza”.