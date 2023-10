Al Nassr, Cristiano Ronaldo entusiasma i tifosi con magie

Un tiro al volo dai 30 metri con la palla che è andata ad insaccarsi proprio alle spalle del portiere avversario. Era da tanto che lo aspettava un gol così Cristiano Ronaldo e ora è arrivato, con tanto di complimenti e premiazioni. Cr7 lo ha fatto "brutto" nella precedente gara di Saudi Pro League tra Al Nassr e Dhamk, quando al 56' ha trovato la porta da calcio di punizione. Grazie al suo gol, il club saudita è riuscito a custodire il vantaggio e guadagnare il bottino pieni, i tre punti. E forse è anche per questo motivo che la lega ha deciso di nominarlo come rete della giornata, non solo per la bellezza del gol in sé, quanto per l'utilità che è poi valsa la vittoria. Lo ha annunciato la stessa lega tramite profili social ufficiali, celebrando il fuoriclasse portoghese.