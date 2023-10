Cristiano Ronaldo sul futuro: “Giocherò un’altra stagione all’Al Nassr, poi…”

L'età avanza e il fisico comincia a non esser più quello di un tempo. Se ne è reso conto Cristiano Ronaldo, che comincia ad accarezzare l'idea riguardo un possibile ritiro dal mondo del calcio giocato. Il fuoriclasse portoghese, ora in forza all'Al Nassr, ne ha parlato in conferenza stampa successivamente alla vittoria per 2-1 contro il Dhamk. Per ora è certo di continuare per uno/due anni, poi...