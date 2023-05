Alemany saluta, Barcellona pronto a far tornare Deco da… direttore sportivo

Mateu Alemany non sarà più il direttore sportivo del Barcellona a partire dalla prossima stagione. A confermarlo è lo stesso club, il quale afferma che il dirigente ha deciso di rescindere il proprio contratto per dedicarsi prossimamente ad un nuovo progetto. Alla luce di tale situazione, il presidente del Barça sarebbe alla ricerca di un nuovo volto da inserire in dirigenza. Chi meglio di un ex calciatore? Di qualcuno che conosca già l'ambiente blaugrana e che l'abbia vissuto in prima persona. Secondo quanto rivelato da RAC1, Joan Laporta sarebbe entrato in contatto con Deco.