Ancelotti, bordata a Pique: “Vive in un mondo tutto suo”

La rivalità tra Real Madrid e Barcellona non si spegna mai, neanche un secondo. E quando un ex blaugrana come Pique , simbolo del Barça e del mondo culés attacca i Blancos, la risposta del marinismo è sempre pronta. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex difensore aveva commentato l'ultima Champions vinta dal Real affermando: "è stata un miracolo: sono stati inferiori ad ogni turno e nessuno se la ricorderà."

LA RISPOSTA DI ANCELOTTI - Dichiarazioni di questo tipo non potevano passare inosservate nella capitale. Ci ha pensato Ancelotti, allenatore dell'ultima Champions vinta dal Real, a replicare in modo piccato alle parole di Pique: "Vive nel suo mondo, che non è quello del Real Madrid. Ti assicuro che nessun tifoso del Real Madrid dimentica il numero 14. Nemmeno uno. È una Champions League che sarà ricordata per sempre".