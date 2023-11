Piqué attacca il Real Madrid: “Nessuno ricorderà l’ultima Champions vinta”

È sempre Real Madrid-Barcellona. Nonostante si sia ritirato dal calcio giocato, Gerard Piqué sente ancora sua la rivalità tra le due squadre più forti del campionato spagnolo. Intervenuto a RAC1, il classe 1987 non ha perso occasione per attaccare la squadra di Carlo Ancelotti: "Il Real Madrid trasmette poco ma ottiene risultati e a febbraio sarà vivo in tutte le competizioni. In Champions League vedremo. Quando vinciamo, siamo ricordati per sempre, quando vincono loro, è uno titolo di più. L'ultima Champions League vinta è stata un miracolo: sono stati inferiori ad ogni turno e nessuno se la ricorderà".