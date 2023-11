Ancelotti: “Dopo il ritiro? Sicuramente viaggerò, tanti posti ancora da vedere”

RITIRO: "Ci sono tantissimi posti che non ho mai visto e visitato - ha esordito l'allenatore -. Parlo dell'Australia, ma anche l'Argentina. Avendo più tempo a disposizione, spero possa fare queste esperienze con la mia famiglia e i miei nipoti. A proposito ne ho cinque. In ogni caso non mi preoccupa il dopo. La pesca? No, non fa proprio per me. Sono andato a pesca un paio di volte, ma non e' la mia passione". Successivamente, Ancelotti ha parlato anche di un possibile ritorno in Italia a carriera conclusa: "Mia moglie è canadese e abito a Vancouver, che è una città bellissima. ma presto tornerò in Italia. Certamente. Il posto dove nasci, nonostante l'umidità e le zanzare d'estate, resta sempre il più indimenticabile e bello al mondo. Anche se ho viaggiato molto e visto posti meravigliosi, niente sarà come le mie origini. Quelle non potranno mai cambiare. Per me Reggiolo resta il posto più bello al mondo".