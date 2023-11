Anche Sir Alex Ferguson può tornare allo United: Ratcliffe lo vuole consulente

C'è anche Sir Alex Ferguson nel progetto di riorganizzazione in atto da Jim Ratcliffe per il nuovo Manchester United: l'idea da... consulente

L'arrivo di Jim Ratcliffe corrisponde ad un profondo lavoro di ristrutturazione per il ManchesterUnited. Il proprietario di INEOS, che presto acquisirà il 25% delle quote del club, avrebbe pensato anche al ritorno di una figura tanto importante come quella di Sir Alex Ferguson. L'allenatore ha lasciato i red devils dieci anni fa ormai e potrebbe tornare sotto una nuova veste. Una più dirigenziale, anzi, di sostegno: quella del consulente. Una mossa intelligente che però, secondo il Telegraph, nasconderebbe un secondo fine. Sir Alex assisterà Jim Ratcliffe nella sua opera di riorganizzazione del club, ma l'obiettivo principale è quello di arrivare a Dougle Freedman. L'attuale direttore sportivo del Crystal Palace è una personalità molto vicina all'allenatore scozzese, il quale potrebbe risultare una pedina fondamentale per il buone esito delle trattative. Per la medesima carica di d.s. inoltre è stato preso in considerazione l'ex rossonero Paolo Maldini.