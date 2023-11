Ancora Messi contro Ronaldo: in programma “l’ultima danza” in Arabia Saudita

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si troveranno nuovamente faccia a faccia. Quello che sembrava ormai uno scenario irrealizzabile, invece, tornerà nei nostri televisori nel mese di febbraio del 2024. Proprio per il secondo mese dell'anno è infatti in programma una gara tra Al Nassr e Inter Miami, proprio le squadre dei due fuoriclasse. L'evento è stato soprannominato come "The Last Dance", alias l'ultima danza, in riferimento al motto ormai famosissimo di Michael Jordan. Come si può intuire dal nome, l'intenzione è quella di organizzare un ultimo scontro diretto tra l'argentino ed il portoghese che per anni hanno dominato il panorama calcistico internazionale. La data della sfida amichevole non è ancora nota ma pare si voglia optare per la prima settimana del mese di febbraio. Per l'occasione, inoltre, lo scenario dovrebbe essere quella della Kingdom Arena, recentemente inaugurata.