Anderlecht, no a taglio degli stipendi? Kompany pagherà quelli dei giocatori che si rifiutano…

Il mondo del calcio attraversa un momento di assoluta emergenza a causa del coronavirus. Lo stop ai vari campionati ha imposto misue straordinarie ai club chiamati a cercare un accordo anche coi proprio giocatori per il taglio degli stipendi.

In casa Anderlecht si è reso necessario l’intervento diretto di Vincent Kompany, difensore e capitano del club. Come riporta Hln, infatti, dopo il licenziamento del vice-allenatore, il patron ha chiesto una mano ai giocatori che, in un primo momento, sembravano intenzionati nella loro totalità ad andare incontro alle esigenze del momento. Invece, alcuni di loro hanno deciso di non rinunciare ai loro introito creando confusione. Situazione che è stata risolta con l’intervento dell’ex capitano del Manchester City che di tasca propria provvederà a pagare gli stipendi degli atleti che non vorranno accettare la proposta del presidente sul taglio ingaggi.