Juventus, Di Maria verso l’addio: quasi certo dove andrà

Sempre più difficile la sua permanenza con la maglia bianconera

Redazione ITASportPress

Molte delle gioie che la Juventus ha avuto in questa stagione sono arrivate da Ángel Di María, sicuramente il giocatore più talentuoso e incisivo della formazione di Massimiliano Allegri. El Fideo, però, potrebbe salutare a fine stagione visto il contratto in scadenza al 30 giugno. Per l'argentino di Rosario ci potrebbe essere una nuova tentazione, questa volta in Major League Soccer (USA), dove potrebbe raggiungere l'amico e compagno di squadra nell'albiceleste Leo Messi.

Nel suo futuro, però, non è da escludersi anche un possibile ritorno in Liga. Uno dei club che è sembrato maggiormente interessato a un possibile ritorno di Di María in Spagna è stato l'Atlético de Madrid. L'operazione potrebbe però essere particolarmente delicata visti i trascorsi dell'argentino al Real Madrid.

Anche il Barcellona potrebbe pensare all'attuale giocatore bianconero per rinforzare la formazione di Xavi a parametro zero, visti i paletti economici imposti alla società blaugrana. In tal caso, Di María potrebbe diventare un'altra operazione "alla Lewandowski": una stella esperta in grado di fornire qualità nei momenti decisivi della stagione, soprattutto in Europa. El Fideo pensa al futuro, che sarà probabilmente lontano dall'Italia.