Angelozzi lancia Grosso: “Ha tutto per allenare un top club”

Intervistato da L’Equipe, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone portato trionfalmente in Serie A proprio da Grosso nella scorsa stagione, ha pronosticato grandi risultati per il tecnico romano, che ha poi scelto di lasciare la Ciociaria rinunciando a vivere l’avventura in Serie A: "Fabio è un allenatore moderno e competente. Ha tutte le qualità per allenare un top club. La scorsa estate apevamo che lo seguivano Bologna, Sassuolo, Atalanta e Marsiglia. Non sono sorpreso di vederlo al Lione" ha assicurato il dirigente siciliano, che è poi tornato sulla scelta di puntare su Grosso per la panchina dei ciociari, avvenuta nella primavera del 2021 dopo le dimissioni di Alessandro Nesta, che solo 10 mesi prima aveva portato la squadra alla finale playoff per la promozione, persa contro lo Spezia: "Nesta si era appena dimesso, le cose andavano male, ma Fabio ci ha salvato dalla retrocessione”.