Ansia per Beckenbauer: le parole di Matthaus spaventano il calcio mondiale

"Gli auguriamo la massima salute possibile e di tornare a essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia - ha detto l'ex centrocampista di Bayern Monaco, Inter e nazionale tedesca all'emittente tedesca Rtl - Lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo, ma al momento non ce l'ha. Non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto".

Beckenbauer compirà 78 anni il prossimo 11 settembre e ricopre attualmente la carica di presidente onorario del Bayern Monaco, la squadra dove ha militato tra il 1964 e il 1977. In quei quasi tre lustri Kaiser Franz si è imposto come uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, mediano e poi libero in possesso di classe, tecnica e intelligenza calcistica innate, al punto da diventare il primo difensore nella storia, e l'unico insieme al connazionale Mathias Sammer e a Fabio Cannavaro, in grado di vincere il Pallone d'Oro, impresa riuscita addirittura per due volte, nel 1972 e nel 1976.