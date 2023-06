Ansu Fati festeggia la Nations League con la Spagna con un cambio look

Lo spagnolo ha deciso di iniziare le vacanze e festeggiare la vittoria della Nations League con un simpatico cambio look.

Ansu Fati ha vissuto una stagione particolare con il Barcellona e poi con la Spagna. Il talento spagnolo è sicuramente tra i calciatori più promettenti a livello europeo ma a causa di alcuni problemi fisici non è ancora riuscito a sbocciare per davvero. Ad ogni modo il finale di questa annata è stato positivo per lui.